В Конгрессе обнародовали проект резолюции об импичменте Трампа

Иллюстративное фото (educationusa.state.gov)

Голосование за резолюцию проведут 31 октября

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что эта резолюция "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника"

В частности, резолюция предоставляет адвокатам Трампа возможность принимать участие в работе юридического комитета. Они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения. В то же время, если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты имеет право отклонять запросы его адвокатов.

Кроме того, в резолюции прописана процедура слушания свидетелей в комитете разведки.

Ранее РБК-Украина писало, что Палата представителей Конгресса США в четверг, 31 октября, будет рассматривать резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа.