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Суд США обязал Госдеп обнародовать дополнительные детали разговора Трампа и Зеленского

Новости » Политика     01.11.2019 - 22:06
Суд США обязал Госдеп обнародовать дополнительные детали разговора Трампа и Зеленского
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Госдеп должен опубликовать дополнительные показания в рамках расследования по импичменту Трампа

В пятницу, 1 ноября, Федеральный суд США распорядился, чтобы Государственный департамент обнародовал некоторые детали звонка 25 июля между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что распоряжение окружного судьи США Кристофера Купера в Вашингтоне обязало Госдепартамент до 22 ноября передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.

В Госдепартаменте заявили, что эти показания "могут содержать дополнительную информацию помимо транскрипции самого звонка".

Судья, в свою очередь, заявил, что запрос американского надзора был законным и не станет тяжелым бременем для Госдепартамента.

Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы, связанные с деятельностью в Украине, в рамках расследования по делу об импичменте Трампа. Юрист Джулиани заявил, что Конгресс не получит документы, так как расследование, по его мнению, незаконное.

Издание Washington Post писало, что Трамп и его окружение начали вмешиваться в украинскую политику еще несколько лет назад. Речь идет о встрече Трампа с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Также РБК-Украина писало, что Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США в прямом эфире.

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