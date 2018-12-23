В Белом доме прокомментировали информацию об увольнении главы ФРС

Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

Сандерс заявила, что ей неизвестно о планах президента

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес, заявила, что она не знает о возможном намерении президента США Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мне неизвестно о планах уволить Пауэлла", - заявила Сандерс.

Это стал первый комментарий Белого дома относительно этой информации.

Издание отмечает, что со слов людей, которые знакомы с этим вопросом, Трамп неоднократно обсуждал увольнение Пауэлла в последние дни, так как разочарован в отношении центрального банка после повышения процентной ставки на этой неделе и потерь на фондовом рынке за последние несколько месяцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США. Трамп заявил, что его Администрация объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе.

Напомним, что что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку министра обороны США Джима Меттиса, заявив, что он сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своей отставке.