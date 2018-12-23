У Білому домі прокоментували інформацію про звільнення глави ФРС

Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

Сандерс заявила, що їй невідомо про плани президента

Прес-секретар Білого дому Сара Сандрес, заявила, що вона не знає про можливий намір президента США Дональда Трампа звільнити главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Мені невідомо про плани звільнити Пауелла", - заявила Сандерс.

Це став перший коментар Білого дому щодо цієї інформації.

Видання зазначає, що зі слів людей, які знайомі з цим питанням, Трамп неодноразово обговорював звільнення Пауелла в останні дні, так як розчарований відносно центрального банку після підвищення процентної ставки на цьому тижні і втрат на фондовому ринку за останні кілька місяців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США. Трамп заявив, що його Адміністрація оголосить про нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Нагадаємо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала відставку міністра оборони США Джима Меттиса, заявивши, що він зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку.