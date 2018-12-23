ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Білому домі прокоментували інформацію про звільнення глави ФРС

Новини » Політика    23.12.2018 - 02:23
У Білому домі прокоментували інформацію про звільнення глави ФРС
Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

Сандерс заявила, що їй невідомо про плани президента

Прес-секретар Білого дому Сара Сандрес, заявила, що вона не знає про можливий намір президента США Дональда Трампа звільнити главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Мені невідомо про плани звільнити Пауелла", - заявила Сандерс.

Це став перший коментар Білого дому щодо цієї інформації.

Видання зазначає, що зі слів людей, які знайомі з цим питанням, Трамп неодноразово обговорював звільнення Пауелла в останні дні, так як розчарований відносно центрального банку після підвищення процентної ставки на цьому тижні і втрат на фондовому ринку за останні кілька місяців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США. Трамп заявив, що його Адміністрація оголосить про нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Нагадаємо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала відставку міністра оборони США Джима Меттиса, заявивши, що він зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку.

 

У Білому домі повідомили про початок виведення військ США з Сирії Білий дім почав підготовку до зупинки роботи уряду, - Washington Post
Новини України Білий дімФРС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся