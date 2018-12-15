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Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

Новости » Политика    15.12.2018 - 17:02
Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Администрация Трампа объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США Райана Зинка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter

Трамп заявил, что его Администрация объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе.

"Министр внутренних дел Райан Зинк покинет Администрацию в конце года, проработав почти два года. За время своего пребывания в должности Райан добился многого, и я хочу поблагодарить его за службу нашей стране", - написал он.

Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп объявил новым главой аппарата Белого дома Мика Малвейни, который заменит на посту Джона Келли, который, в свою очередь, покинет пост до конца года.

Дональд Трамп назвал Келли "большим патриотом", который служил с отличием стране.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что Трамп подверг острой критике своего экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона за его высказывания в свою сторону. В частности, президент США заявил, что бывший госсекретарь Тиллерсон был ленивым и назвал его "тупым как пень".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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