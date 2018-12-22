Трамп планирует увольнение главы ФРС

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Президент США обсуждает этот вопрос несколько дней

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп много раз за последние несколько дней в конфиденциальных беседах обсуждал увольнение Пауэлла.

Также отмечается, что советники президента США сомневаются, что он все таки примет это решение. Некоторые советники Трампа предупредили его о том, что увольнение Пауэлла было бы "катастрофическим шагом".

Издание пишет, что "не понятно, какие правовые полномочия есть у президента, чтобы уволить Пауэлла". Впрочем, в законе о федрезерве говорится, что руководители ФРС могут быть отстранены от занимаемой ими должности по той или иной причине президентом".

Агентство отмечает, что такой шаг, как увольнение главы ФРС, стал бы беспрецедентным вызовом независимости ФРС.

"Это отделение политики от денежно-кредитной политики должно вселить уверенность в том, что чиновники ФРС будут делать то, что правильно для экономики в долгосрочной перспективе, а не подчиняться краткосрочным капризам политика", - пишет Bloomberg.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США Райана Зинка.

РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку министра обороны США Джима Меттиса, заявив, что он сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своей отставке.