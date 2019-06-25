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В Белом доме подтвердили намерения Трампа встретиться с Путиным

Новости » Политика    25.06.2019 - 06:24
В Белом доме подтвердили намерения Трампа встретиться с Путиным
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin ru)

При встрече, в частности, будут говорить об Украине

В Белом доме подтвердили, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита G20, который состоится с 28 по 29 июня в японской Осаке. Об этом пишет "Укринформ".

Сообщается, что во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США заявила, что разговор будет сосредоточен, прежде всего, на вопросах региональной безопасности, в том числе в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке.

Кроме того, как проинформировал чиновник, американская сторона планирует вынести на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, а также "улучшения" двусторонних отношений.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью американскому каналу заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в японской Осаке. 

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в японском городе Осака должен поднять вопрос освобождения украинских моряков

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Новости Украины Дональд ТрампВладимир Путин
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