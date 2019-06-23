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Китай подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20

Новости » Политика    23.06.2019 - 12:02
Китай подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20
Фото: Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), который пройдет 28-29 июня в японской Осаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhuanet.

Как сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве, Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в японской Осаке по приглашению премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Кроме того, лидер Китая встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Предполагается, что стороны обсудят торговое соглашение.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Отмечалось, что во время личного разговора лидеры двух стран договорились о встрече на саммите G20 на следующей неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Трамп говорил, что планирует подписать торговое соглашение во время саммита с Си Цзиньпином.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.

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Новости Украины Си Цзиньпиньсаммит G20
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