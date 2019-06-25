У Білому домі підтвердили наміри Трампа зустрітися з Путіним

При зустрічі, зокрема, будуть говорити про Україну
В Білому домі підтвердили, що президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть зустріч на полях саміту G20, який відбудеться з 28 по 29 червня в японській Осаці. Про це пише "Укринформ".
Повідомляється, що під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США заявила, що розмова буде зосереджений передусім на питаннях регіональної безпеки, зокрема в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході.
Крім того, як поінформував урядовець, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також поліпшення двосторонніх відносин.
Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю американському каналу заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час самміту "Великої двадцятки" (G20) в японській Осаці.
РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у японському місті Осака повинен підняти питання звільнення українських моряків.