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У Білому домі підтвердили наміри Трампа зустрітися з Путіним

Новини » Політика    25.06.2019 - 06:24
У Білому домі підтвердили наміри Трампа зустрітися з Путіним
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (kremlin ru)

При зустрічі, зокрема, будуть говорити про Україну

В Білому домі підтвердили, що президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть зустріч на полях саміту G20, який відбудеться з 28 по 29 червня в японській Осаці. Про це пише "Укринформ".

Повідомляється, що під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США заявила, що розмова буде зосереджений передусім на питаннях регіональної безпеки, зокрема в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході.

Крім того, як поінформував урядовець, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також поліпшення двосторонніх відносин.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю американському каналу заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час самміту "Великої двадцятки" (G20) в японській Осаці.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у японському місті Осака повинен підняти питання звільнення українських моряків.

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Новини України Дональд ТрампВолодимир Путін
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