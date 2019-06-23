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Трамп при встрече с Путиным поднимет вопрос освобождения украинских моряков, - Климкин

Новости » Политика    23.06.2019 - 21:32
Трамп при встрече с Путиным поднимет вопрос освобождения украинских моряков, - Климкин
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Климкин сообщил, что они говорили с Белым Домом об освещении "украинского трека"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в японском городе Осака должен поднять вопрос освобождения украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

Глава украинского МИД рассказал, что они поговорили с Белым Домом и Госдепом о том, каким именно образом должен быть освещен "украинский трек".

"Конечно, Трамп сам будет принимать решение, но в его материалах, я уверен, все будет правильно написано. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (украинских моряков – ред.) там тоже 100% будет присутствовать", - сообщил Климкин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Российскую Федерацию на международных площадках. Климкин сообщил, что это произойдет, если российская власть до вторника, 25 июня, не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков.

 

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Новости Украины Владимир ПутинПавел КлимкинДональд Трамп
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