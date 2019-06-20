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Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 в Японии

Новости » Политика    20.06.2019 - 06:59
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 в Японии
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (bundesregierung.de)

Президент США хочет "поладить" с Россией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в японской Осаке. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам удастся это сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпинем в Японии", - заявил Трамп.

В ноябре 2018 года президент Соединенных Штатов отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине в связи с захватом Россией украинских кораблей и моряков вблизи Керченского пролива.

В июле 2018 года Трамп и Путин провели переговоры в Хельсинки.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в японской Осаке в ходе саммита G20 на следующей неделе и отметил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с китайским лидером. Темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем.

Трамп назвал себя "исключительно жестким" в отношении России Мэй и Путин могут встретиться на саммите G20, - The Guardian
Новости Украины Владимир ПутинДональд Трампсаммит G20
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