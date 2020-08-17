В Белом доме отреагировали на сообщения о встрече Трампа и Путина до выборов

Президент США Дональд Трамп не будет проводить встречу с президентом России. "Саммита" с Владимиром Путиным не будет до выборов.

Об этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал в комментарии NBC News.

По словам чиновника, администрация президента США рассчитывает, что когда-нибудь Путин прибудет в Вашингтон, чтобы подписать "потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защитит американцев и россиян".

Ранее телеканал сообщил, что, по данным его источников в Белом доме, Трамп попросил своих помощников организовать встречу с Путиным до президентских выборов в США.

По данным источников, Трамп хочет показать избирателям, что способен заключать соглашения, стороны могут продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Напомним, ранее Трамп заявлял, что США и Россия хотят контроля над вооружением, поскольку обе страны имеют очень много ядерного оружия.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали шаги по вопросам контроля над вооружением.