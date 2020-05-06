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Помпео и Лавров обсудили вопросы контроля над вооружениями

Новости » Политика     06.05.2020 - 18:59
Помпео и Лавров обсудили вопросы контроля над вооружениями
Фото: Сергей Лавров и Майк Помпео (ТАСС)

В будущие переговоры планируют включить Китай

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили следующие шаги по вопросам контроля над вооружениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Так, на сайте Госдепа размещена соответствующая информация, но ни о каких других подробностях разговора политиков не сообщается, кроме того, что стороны обговорили глобальные меры реагирования на пандемию коронавируса.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями", - указывается в заявлении.

Отметим, в разговоре с Лавровым в прошлом месяце Помпео заявил, что любые будущие переговоры по контролю над вооружениями должны проводиться при участии Китая.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп учредил пост спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. Он будет рабоать в структуре Госдепартамента.

Также РБК-Украина писало, что США в данный момент решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

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