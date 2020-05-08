Трамп заявил, что США и Россия хотят контроля над вооружениями

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями. Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп, передаэет РБК-Украина.

Он отметил, что и у США, и у России есть много ядерного оружия.

"Мы говорим о контроле над вооружениями с Россией. Мы будем идти дальше в этом вопросе, мы говорим об этом очень серьезно. У них много ядерного оружия, у нас тоже. Мы говорим о контроле над вооружениями с РФ. Они хотели бы сделать это, мы бы этого хотели", - сказал Трамп.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности Вашингтона контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, и готовности к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений.

Также РБК-Украина писало, что последующие шаги по вопросам контроля над вооружениями днями обсудили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. До этого в США отмечали необходимость включать в процесс переговоров Китай.

Напомним, в данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.