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Трамп планирует встречу с Путиным до выборов в США, - NBC

Вашингтон, Воскресенье 16 августа 2020 19:55
Трамп планирует встречу с Путиным до выборов в США, - NBC
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: РБК-Украина

Стороны могут продлить действие договора о СНВ

Президент США Дональд Трамп до выборов президента в ноябре 2020 года может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны могут продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Трамп хочет показать избирателям, что способен заключать соглашения. Он уже сообщил своим помощникам о намерении провести встречу с Путиным до 3 ноября - даты выборов в США.

Сообщается, что действие соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году и его продление может рассматриваться Трампом как возможность укрепить позиции в борьбе за пост президента.

NBC отмечает, что Белый дом рассматривает различные варианты для встречи президентов. Одним из вариантов называется Нью-Йорк.

Напомним, ранее Трамп отклонил предложение Путина принять участие в онлайн-саммите по Ирану.

Хотя до этого Трамп назвал мировой проблемой заключение ядерной сделки с Россией.

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Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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