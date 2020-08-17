У Білому домі відреагували на повідомлення про зустріч Трампа і Путіна до виборів

Президент США Дональд Трамп не буде проводити зустріч з президентом Росії. "Саміту" з Володимиром Путіним не буде до виборів.

Про це радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен сказав у коментарі NBC News.

За словами чиновника, адміністрація президента США розраховує, що коли-небудь Путін прибуде до Вашингтону, щоб підписати "приголомшливу угоду про контроль над озброєннями, яка захистить американців та росіян".

Раніше телеканал повідомив, що, за даними його джерел у Білому домі, Трамп попросив своїх помічників організувати зустріч з Путіним до президентських виборів в США.

За даними джерел, Трамп хоче показати виборцям, що здатний укладати угоди, сторони можуть продовжити дію угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США і Росія хочуть контролю над озброєнням, оскільки обидві країни мають дуже багато ядерної зброї.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорювали кроки з питань контролю над озброєнням.