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В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа

Новости » Политика    30.09.2019 - 09:49
В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Стратегию готовят исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне

Советники аппарата Белого дома готовят для президента Дональда Трампа широкомасштабную стратегию реагирования на угрозу импичмента. Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что стратегия, которую готовят исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне, может появиться уже сегодня. Они разрабатывают план, учитывая опыт объявления импичмента Биллу Клинтону.

Издание пишет, что в администрации президента США постепенно признают, что скоординированный правовой, политический и общественный ответ необходим, чтобы помочь Трампу в связи с угрозой импичмента.

Напомним, начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США. Президент США, в свою очередь, заявил, что не воспринимает всерьез угрозы со стороны Конгресса.

РБК-Украина писало, что члены Комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке договорились заслушать обличителя, жалоба которого послужила основанием для расследования в деле импичмента президента Дональда Трампа, пообещав защитить его.

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