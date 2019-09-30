Трамп назвал попытку его импичмента аферой демократов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США заявил, что под угрозой оказались права американцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал свой импичмент охотой на ведьм и аферой со стороны демократической пратии. Об этом он заявил в воскресенье, 29 сентября, видеообращении на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что под угрозой находятся права американцев.

"Демократы хотят отнять у вас оружие, здравоохранение, право голоса, они хотят отнять у вас свободу, лишить судей", - заявил Трамп.

Также Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

Кроме того, он назвал импичмент "охотой на ведьм". Трамп сослался на сделанное ранее на Генассамблее ООН украинским президентом Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны США во время телефонного разговора.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Напомним, в Конгрессе США намерены получить доступ к содержанию телефонных разговоров президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.