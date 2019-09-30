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Комитет Палаты представителей заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского

Новости » Политика    30.09.2019 - 01:27
Комитет Палаты представителей заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского
Иллюстративное фото (educationusa.state.gov)

В Конгрессе принимают все возможные меры, чтобы защитить личность обличителя

Члены Комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке договорились заслушать обличителя, жалоба которого послужила основанием для расследования в деле импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель комитета, демократ Адам Шифф, передает "Голос Америки".

В Конгрессе надеются на "неотфильтрованную информацию" обличителя.

"Как директор Макгваер (и. о. директора Национальной разведки США, - ред.) пообещал во время слушаний, обличителю будет разрешено прийти сюда без предостережений со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя", - сказал Шифф.

Он добавил, что в Конгрессе принимают все возможные меры, чтобы защитить лицо обличителя.

"Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - добавил он.

В то же время, как отмечает издание, советник президента Трампа Стивен Миллер заявил телеканалу в воскресенье, что поведение информатора "напоминает поведение шпиона".

"Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо является саботажником, который пытается подорвать демократически избранное правительство", - сказал Миллер.

Напомним, более 60% граждан США считают, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским представляет серьезную проблему.

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