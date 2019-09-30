У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Стратегію готують виконуючий обов'язки шефа апарату Білого дому Мік Малвейні і юрисконсульт Пет Чіполлоне

Радники апарату Білого дому готують для президента Дональда Трампа широкомасштабну стратегію реагування на загрозу імпічменту. Про це повідомляє NBC.

Повідомляється, що стратегія, яку готують виконуючий обов'язки шефа апарату Білого дому Мік Малвейні і юрисконсульт Пет Чіполлоне, може з'явитися вже сьогодні. Вони розробляють план, враховуючи досвід оголошення імпічменту Біллу Клінтону.

Видання пише, що в адміністрації президента США поступово визнають, що скоординована правова, політична і громадська відповідь необхідна, щоб допомогти Трампу у зв’язку із загрозою імпічменту.

Нагадаємо, початок процедури імпічменту Трампа оголосили в Конгресі США. Президент США, у свою чергу, заявив, що не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.

РБК-Україна писало, що члени Комітету Палати представників Конгресу США з розвідки домовилися заслухати викривача, скарга якого стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа, пообіцявши захистити його.