У Бєлгородській області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня

Російський чиновник оприлюднив відповідне відеозвернення у своєму Telegram вранці.

За його словами, обстановка в регіоні "продовжує залишатися вкрай складною та напруженою".

Російський чиновник поскаржився на "щоденний обстріл" з боку ЗСУ, та розповів, що в Бєлгородській області "зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі".

Він також розповів, що режим НС регіонального рівня оголошується на всій території області з метою "додаткового захисту населення, надання додаткових заходів підтримки постраждалим".

Крім того, губернатор ініціює подальше звернення до урядової комісії з проханням оголосити НС у Бєлгородській області й на федеральному рівні.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі просування українських військ у Курській області.

Додамо, що раніше у Курській області запровадили евакуацію населення у кількох районах. При цьому даний процес російська влада фактично поклала на самих цивільних.

Що стосується Бєлгородської області, то варто нагадати, що днями адміністрація цього регіону оголосила про "переміщення" мешканців Краснояружського району через активність ЗСУ.