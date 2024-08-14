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В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

Фото: в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

На территории всей Белгородской области (РФ) с сегодняшнего дня, 14 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации (НС) регионального уровня. Местные власти объясняют это тяжелой обстановкой с безопасностью из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Российский чиновник обнародовал соответствующее видеообращение в своем Telegram утром.

По его словам, обстановка в регионе "продолжает оставаться очень сложной и напряженной".

Российский чиновник пожаловался на "ежедневный обстрел" со стороны ВСУ, и рассказал, что в Белгородской области "разрушены дома, раненые, погибшие мирные жители".

Он также рассказал, что режим ЧС регионального уровня объявляется на всей территории области с целью "дополнительной защиты населения, предоставления дополнительных мер поддержки пострадавшим".

Кроме того, губернатор инициирует дальнейшее обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС в Белгородской области и на федеральном уровне.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 августа сразу в трех регионах РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые расположены у границ с Украиной.

Такое решение российская сторона приняла на фоне продвижения украинских войск в Курской области.

Добавим, что ранее в Курской области была введена эвакуация населения в нескольких районах. При этом данный процесс российские власти фактически возложили на самих гражданских.

Что касается Белгородской области, то следует напомнить, что на днях администрация этого региона объявила о "перемещении" жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ.

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Белгородская область