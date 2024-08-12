У прикордонному районі Білгородської області переміщують населення через "активність ЗСУ"

Адміністрація Білгородської області РФ оголосила про "переміщення" мешканців Краснояружського району через активність ЗСУ.

Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію .

"У нас тривожний ранок", - написав губернатор.

За його даними, на кородоні Краснояружського району зафіксовано активність ЗСУ.

"Щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - заявив Гладков.

Війна біля Росії

Нагадаємо, 6 серпня ЗСУ розпочали операцію у прикордонних районах Курської області, просунувшись на десятки кілометрів углиб території ворога. Також повідомлялося про зіткнення на кордоні Білгородської області. Про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка у Краснояружському районі російські військові блогери повідомляли 11 серпня.

У трьох регіонах Росії днями було запроваджено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Білгородську області.

Красноярузький район - адміністративно-територіальна одиниця Бєлгородської області Росії. До складу району входять одне місто і сім сільських поселень. Адміністративний центр - смт Красна Яруга.

Красноярузький район займає західну частину Бєлгородської області, врізаючись клином між Курською та Сумською областями. Межує на півночі із Бєловським районом Курської області, на півдні - із Грайворонським, на сході - із Ракитянським районами Бєлгородської області, на заході - із Україною. Площа території - 479,2 кв. км.