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У прикордонному районі Білгородської області переміщують населення через "активність ЗСУ"

Росія, Понеділок 12 серпня 2024 08:44
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У прикордонному районі Білгородської області переміщують населення через "активність ЗСУ" Фото: В'ячеслав Гладков (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрація Білгородської області РФ оголосила про "переміщення" мешканців Краснояружського району через активність ЗСУ.

Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію.

"У нас тривожний ранок", - написав губернатор.

За його даними, на кородоні Краснояружського району зафіксовано активність ЗСУ.

"Щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - заявив Гладков.

Війна біля Росії

Нагадаємо, 6 серпня ЗСУ розпочали операцію у прикордонних районах Курської області, просунувшись на десятки кілометрів углиб території ворога. Також повідомлялося про зіткнення на кордоні Білгородської області. Про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка у Краснояружському районі російські військові блогери повідомляли 11 серпня.

У трьох регіонах Росії днями було запроваджено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Білгородську області.

Красноярузький район - адміністративно-територіальна одиниця Бєлгородської області Росії. До складу району входять одне місто і сім сільських поселень. Адміністративний центр - смт Красна Яруга.

Красноярузький район займає західну частину Бєлгородської області, врізаючись клином між Курською та Сумською областями. Межує на півночі із Бєловським районом Курської області, на півдні - із Грайворонським, на сході - із Ракитянським районами Бєлгородської області, на заході - із Україною. Площа території - 479,2 кв. км.

У прикордонному районі Білгородської області переміщують населення через &quot;активність ЗСУ&quot;

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