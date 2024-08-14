Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта

За час наступу ЗСУ в Курській області росіяни втратили понад сімдесят населених пунктів. Наразі операція продовжується, але те, скільки українці зберігатимуть військову присутність в прикордонні РФ залежить від поставлених задач.

Детальніше про те, як довго ЗСУ можуть утримувати території в Курській області і від чого це залежить, - в матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Від чого залежить тривалість операції в Курській області

Площа бойових дій у Курській області продовжує розширюватися. Українські військові й далі встановлюють контроль над новими населеними пунктами. І деякі аналітики, як зазначає The Washington Post, вже почали схилятися до думки, що для того, аби витиснути ЗСУ із Курської області, росіянам потрібно щонайменше рік.

"Українські сили риють окопи у Курській області, що може вказувати на те, що вони збираються там залишитись надовго", - пише Forbes.

Автор статті наголошує, кожен день, коли війська Росії не контратакують, дає можливість "українцям окопатись ще глибше" на території цієї області. Таким чином журналісти видання допускають, що "стабілізація лінії фронту" і так звана "довгострокова українська окупація частини Курської області - лежить на столі".

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі РБК-Україна не погоджується з думкою, що на повернення втрачених територій Курської області у РФ може піти саме рік.

"Все залежить від того, які плани у нашого військового керівництва. Чи будемо ми утримувати позиції довго, чи це був рейд, чи буде просування далі - відповіді на ці питання є цілком таємними. Скажімо так, ніхто окрім декількох людей, з військово-політичного керівництва України не знав про те, що буде посередня атака в Курській області", - зазначає Гетьман.

На його думку, ЗСУ можуть тримати там оборону як і на будь-якій іншій ділянці фронту.

"Але чи є це завданням нашого військового керівництва? Чи була інша мета? Які будуть наші подальші плани ми можемо лише припускати. Але те, що ми цього не знаємо - це дуже добре і хай так надалі й буде", - акцентує співрозмовник.

РФ знімає війська для захисту Курська, але поки не зі сходу

Поточні події в Курській області вже змушують окупантів перекидати свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей для стримування ЗСУ, розповів виданню Politico речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він не уточнив про яку саме кількість йде мова, але зазначив, що вона "відносно невелика". За даними Міноборони Литви, РФ також перекидає війська в Курську область з Калінінграда.

Втім, експерт Олексій Гетьман зауважує, при цьому росіяни поки що не зняли свої війська з тих напрямків на сході України, де вони роблять повільне, але просування. Але є нюанс.

"Якщо вони це зроблять, то це буде означати, що вони там зупиняться. І для них це вкрай негативний сценарій. Чи будуть вони знімати війська, чи ні? Принаймні ті війська, що планувалися на підсилення на східному фронті, вже є інформація, що вони переміщуються якраз в Курську область", - каже Гетьман.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями повідомив, що під контролем України перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. При цьому вчора головком заявив, що ця ділянка розширилася на площу 40 кв. км. За його словами, всього ЗСУ контролюють 74 населені пункти РФ.

В СтратКомі ЗСУ тим часом підрахували, що 1000 кв. км території РФ - це близько 238 таких міст, як Суджа. Російське опозиційне видання "Агенство" пише, що цю територію можна порівняти з тим, що Росія захопила з початку року.

"Це майже у два рази більше, ніж росіянам вдалося захопити за весняно-літню операцію, яка зараз відбувається на сході. Вони за цей період змогли менше територій захопити ніж те, що ми маємо в Курській області. Тому це вкрай успішна операція", - підсумував Гетьман.