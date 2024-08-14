ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгородській області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня

Бєлгородська область, РФ, Середа 14 серпня 2024 07:16
UA EN RU
У Бєлгородській області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня Фото: у Бєлгородській області оголосили режим надзвичайної ситуації (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

На території усієї Бєлгородській області (РФ) відсьогодні, 14 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Місцева влада пояснює це важкою безпековою обстановкою через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Російський чиновник оприлюднив відповідне відеозвернення у своєму Telegram вранці.

За його словами, обстановка в регіоні "продовжує залишатися вкрай складною та напруженою".

Російський чиновник поскаржився на "щоденний обстріл" з боку ЗСУ, та розповів, що в Бєлгородській області "зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі".

Він також розповів, що режим НС регіонального рівня оголошується на всій території області з метою "додаткового захисту населення, надання додаткових заходів підтримки постраждалим".

Крім того, губернатор ініціює подальше звернення до урядової комісії з проханням оголосити НС у Бєлгородській області й на федеральному рівні.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі просування українських військ у Курській області.

Додамо, що раніше у Курській області запровадили евакуацію населення у кількох районах. При цьому даний процес російська влада фактично поклала на самих цивільних.

Що стосується Бєлгородської області, то варто нагадати, що днями адміністрація цього регіону оголосила про "переміщення" мешканців Краснояружського району через активність ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область
NEWS
Історія успіху? Чи прискорить Курський прорив "добро" від Заходу на удари вглиб Росії
Історія успіху? Чи прискорить Курський прорив "добро" від Заходу на удари вглиб Росії
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія