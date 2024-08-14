ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

Белгородская область, РФ, Среда 14 августа 2024 07:16
UA EN RU
В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня Фото: в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

На территории всей Белгородской области (РФ) с сегодняшнего дня, 14 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации (НС) регионального уровня. Местные власти объясняют это тяжелой обстановкой с безопасностью из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Российский чиновник обнародовал соответствующее видеообращение в своем Telegram утром.

По его словам, обстановка в регионе "продолжает оставаться очень сложной и напряженной".

Российский чиновник пожаловался на "ежедневный обстрел" со стороны ВСУ, и рассказал, что в Белгородской области "разрушены дома, раненые, погибшие мирные жители".

Он также рассказал, что режим ЧС регионального уровня объявляется на всей территории области с целью "дополнительной защиты населения, предоставления дополнительных мер поддержки пострадавшим".

Кроме того, губернатор инициирует дальнейшее обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС в Белгородской области и на федеральном уровне.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 августа сразу в трех регионах РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые расположены у границ с Украиной.

Такое решение российская сторона приняла на фоне продвижения украинских войск в Курской области.

Добавим, что ранее в Курской области была введена эвакуация населения в нескольких районах. При этом данный процесс российские власти фактически возложили на самих гражданских.

Что касается Белгородской области, то следует напомнить, что на днях администрация этого региона объявила о "перемещении" жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия