У Бєлгородській області після атаки дрона загорілась нафтобаза

Внаслідок пожежі через атаку невідомих дронів були пошкоджені резервуари нафтобази у Прохоровці Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

За словами губернатора, "жертв та постраждалих унаслідок інциденту немає". Але внаслідок атаки були зафіксовані пошкодження резервуарів на об’єкті.

Гладков повідомив, що пожежу повністю ліквідовано. Для гасіння вогню залучали техніку МНС РФ та пожежні потяги.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом операторами 14-го полку СБС проведено 11 операцій "deep strike".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

Нещодавно українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Також у тимчасово окупованому Луганську ввечері 4 вересня було завдано удару по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.