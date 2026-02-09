UA

У Бєлгороді оголошено масову евакуацію, - росЗМІ

Фото: евакуація з Бєлгорода (t.me Tsaplienko)
Автор: Никончук Анастасія

У Бєлгородській області склалася критична ситуація з опаленням, через що влада почала термінову евакуацію жителів в інші регіони Росії. Програма стосується насамперед дітей, літніх людей і сімей з особливими потребами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Читайте також: Обстріл Одеси в ніч на 9 лютого: є руйнування і один загиблий

Критичний збій у теплопостачанні

Влада регіону повідомила, що ремонтні роботи на об'єктах енергетики не дали очікуваного результату, і місто опинилося на межі відключення опалення.

В умовах низьких температур комунальні служби змушені були злити воду із систем опалення в 455 багатоквартирних будинках.

Без тепла залишилися також 25 дитячих садочків, 17 шкіл, 9 поліклінік і 4 вищі навчальні заклади. У соціальних мережах з'являються відео, де злив води відбувається просто на сходові клітки під'їздів.

Евакуація найбільш уразливих груп населення

Зараз програма переселення зачіпає дітей шкільного віку, багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми-інвалідами та самотніх пенсіонерів.

Рішення про тимчасове вивезення пов'язане із загрозою розморожування труб і неможливістю швидко відновити нормальне теплопостачання. Точних термінів повернення жителів до будинків поки що не визначено.

Наслідки для міста і комунальної інфраструктури

Відсутність опалення зачепила не тільки житловий сектор, а й соціальні об'єкти, створюючи додаткові ризики для дітей і літніх людей.

Влада регіону продовжує стежити за ситуацією, проте масове втручання та евакуація залишаються єдиним способом мінімізувати загрозу для здоров'я населення.

Нагадуємо, що в Росії повідомили про затримання кількох осіб за підозрою в підготовці замаху на заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Серед затриманих виявився уродженець України і співробітник організації, пов'язаної з обслуговуванням ФСБ.

Зазначимо, що в російському Бєлгороді через неефективність ремонтних робіт на об'єктах енергетики сотні будинків залишилися без опалення, комунальні служби вже почали зливати воду з труб, готуючись до морозів, які насуваються.

Війна в УкраїніБєлгородська областьЕвакуація