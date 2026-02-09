RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Белгороде объявлена массовая эвакуация, - росСМИ

Фото: эвакуация из Белгорода (t.me Tsaplienko)
Автор: Никончук Анастасия

В Белгородской области сложилась критическая ситуация с отоплением, из-за чего власти начали срочную эвакуацию жителей в другие регионы России. Программа касается прежде всего детей, пожилых людей и семей с особыми потребностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Читайте также: Обстрел Одессы в ночь на 9 февраля: есть разрушения и один погибший

Критический сбой в теплоснабжении

Власти региона сообщили, что ремонтные работы на объектах энергетики не дали ожидаемого результата, и город оказался на грани отключения отопления.

В условиях низких температур коммунальные службы вынуждены были слить воду из систем отопления в 455 многоквартирных домах.

Без тепла остались также 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник и 4 высших учебных заведения. В социальных сетях появляются видео, где слив воды производится прямо на лестничные клетки подъездов.

Эвакуация наиболее уязвимых групп населения

Сейчас программа переселения затрагивает детей школьного возраста, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров.

Решение о временном вывозе связано с угрозой размораживания труб и невозможностью быстро восстановить нормальное теплоснабжение. Точные сроки возвращения жителей в дома пока не определены.

Последствия для города и коммунальной инфраструктуры

Отсутствие отопления затронуло не только жилой сектор, но и социальные объекты, создавая дополнительные риски для детей и пожилых людей.

Власти региона продолжают следить за ситуацией, однако массовое вмешательство и эвакуация остаются единственным способом минимизировать угрозу для здоровья населения.

Напоминаем, что в России сообщили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Среди задержанных оказался уроженец Украины и сотрудник организации, связанной с обслуживанием ФСБ.

Отметим, что в российском Белгороде из-за неэффективности ремонтных работ на объектах энергетики сотни домов остались без отопления, коммунальные службы уже начали слив воды из труб, готовясь к надвигающимся морозам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеБелгородская областьЭвакуация