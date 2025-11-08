В Бєлгороді масштабний блекаут: тисячі росіян сидять без світла

Зазначається, що по теплоелектростанції "Луч" в місті нібито було завдано ракетного удару. Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕЦ, вони припинили роботу. ТЕЦ "Луч" забезпечує електроспоживання у самому Бєлгороді та у прилеглих населених пунктах.

Наразі частина Бєлгорода знеструмлена. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що понад 20 тисяч росіян перебувають без світла. Також він традиційно набрехав, що російська протиповітряна оборона "перехопила" повітряні цілі, а в ситуації винні "уламки".