ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Удар по ТЕС у Бєлгороді залишив без електроенергії 40 тисяч жителів

Бєлгород, Понеділок 06 жовтня 2025 03:30
UA EN RU
Удар по ТЕС у Бєлгороді залишив без електроенергії 40 тисяч жителів Ілюстративне фото: в Бєлгороді та області серйозні пошкодження об'єктів енергетики (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В російському Бєлгороді після удару по теплоелектростанції без світла залишилися десятки тисяч жителів. На відновлення знадобиться багато часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Геннадія Гладкова.

За його словами, внаслідок нічного обстрілу Бєлгорода зафіксовані суттєві пошкодження електропостачання в 7 муніципальних утвореннях.

Наразі без електроенергії наразі майже 40 тисяч жителів.

Гладков додав, що на місцях пошкоджень працюють аварійні бригади. Вони планують відновити електропостачання до ранку понеділка, 6 жовтня.

"Обсяг робіт буде великим. Зараз всі разом виконуємо ці завдання", - додав губернатор.

Блекаути в Росії

Ввечері 4 жовтня у Бєлгороді пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа на місцевій ТЕС "Луч".

За словами очевидців, по об'єкту було завдано ракетного удару. В місті повністю відсутня електроенергія та спостерігаються перебої з водопостачанням й інтернетом.

Це вже другий блекаут у Бєлгороді та області за останній тиждень. Попереднього разу ТЕС була уражена ракетами 28 вересня.

Тоді місто і низка населених пунктів області також були повністю знеструмлені.

Додамо, що кілька годин тому ракети пошкодили ТЕС у місті Клинці в Брянській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область Блекаут Бєлгород
Новини
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії