ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді: у місті частково зникло світло

Понеділок 06 жовтня 2025 14:42
UA EN RU
Росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді: у місті частково зникло світло Фото ілюстративне: росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 6 жовтня, у російському Бєлгороді частково зникло світло. Росіяни поскаржились на чергову атаку по ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, вдень 6 жовтня у Бєлгороді частково зникло електропостачання після чергової атаки на місцеву ТЕЦ "Луч". Місцеві Telegram-канали повідомляють, що нібито було "зафіксовано прильоти ракет", а перед цим влада регіону оголошувала ракетну небезпеку.

Очевидці пишуть про відключення світла у кількох районах міста. У мережі поширюються відео, на яких видно пожежу на території ТЕЦ, над якою здіймається густий дим.

Наразі офіційної інформації від Сил оборони України щодо цієї події немає.

Удари по Бєлгороду: що відомо

Нагадаємо, увечері 5 жовтня в російському Бєлгороді прогримів вибух і спалахнула пожежа на місцевій теплоелектростанції "Луч".

Через атаку в обласному центрі та навколишніх районах виникли масштабні перебої з електропостачанням.

За словами місцевої влади, внаслідок нічного обстрілу зафіксовано суттєві пошкодження енергомереж у семи муніципалітетах, без світла залишилися понад 40 тисяч мешканців.

Варто додати, що це вже друга атака за тиждень, після якої Бєлгород опинився в темряві. Попередній удар по ТЕЦ "Луч" стався 28 вересня, тоді масштабні блекаути паралізували електро- та водопостачання в місті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Дрони Бєлгород
Новини
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії