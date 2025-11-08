В Белгороде масштабный блэкаут: тысячи россиян сидят без света

Отмечается, что по теплоэлектростанции "Луч" в городе якобы был нанесен ракетный удар. Атака повредила газотурбинные установки на ТЭЦ, они прекратили работу. ТЭЦ "Луч" обеспечивает электропотребление в самом Белгороде и в близлежащих населенных пунктах.

Сейчас часть Белгорода обесточена. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что более 20 тысяч россиян находятся без света. Также он традиционно наврал, что российская противовоздушная оборона "перехватила" воздушные цели, а в ситуации виноваты "обломки".