Бєлгород знову без світла, тепла і води: місто зазнало ракетної атаки (фото, відео)

Місцеві жителі розповіли пабліку SHOT, що серія вибухів над містом почалася о 23:50 за місцевим часом. Після цього в центральній і північній частині міста зникло світло в житлових будинках. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в місті Будівельник і селищі Травневе.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, на яких було чути вибухи. За словами бєлгородців, загалом було близько 10 вибухів. Деякі пабліки стверджують, що атаці піддалася електропідстанція "Фрунзенська".

Трохи пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив ракетний обстріл, заявивши, що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі спостерігаються проблеми вже не тільки зі світлом.

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав Гладков.