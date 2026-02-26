Белгород снова без света, тепла и воды: город подвергся ракетной атаке (фото, видео)

Местные жители рассказали паблику SHOT, что серия взрывов над городом началась в 23:50 по местному времени. После этого в центральной и северной части города пропал свет в жилых домах. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в городе Строитель и поселке Майский.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, на которых были слышны взрывы. По словам белгородцев, всего было около 10 взрывов. Некоторые паблики утверждают, что ракеты летели в направлении электроподстанции "Фрунзенская", а также под атаку попала Белгородская ТЭЦ.

Чуть позже губернатор области Вячеслав Гладков официально подтвердил ракетный обстрел, заявив, що в Белгороде и Белгородском округе наблюдаются проблемы уже не только со светом.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков.