У Бельгії над важливим військовим об'єктом помітили невідомі дрони

"Наш пост охорони в Марш-ан-Фамен помітив кілька дронів над важливими частинами штабу нашої армійської бригади в суботу ввечері протягом тривалого періоду", - повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Пізніше він додав, що наступної ночі кілька дронів знову було помічено над військовою базою.

За словами міністра, було застосовано відповідні процедури, поліція та служба розвідки та безпеки ведуть розслідування.

Він охарактеризував інцидент як "очевидно сплановану операцію проти серця нашої армії" і зазначив, що дрони, ймовірно, шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території. Поки що невідомо, звідки зʼявилися ці пристрої.

Франкен також пообіцяв ініціювати на рівні уряду якнайшвидшу закупівлю систем виявлення дронів та засобів боротьби з ними.