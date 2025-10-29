RU

В Бельгии над важным военным объектом заметили неизвестные дроны

Фото: в Бельгии над важным военным объектом заметили неизвестные дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Над одной из военных баз Бельгии кружили неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды. Полиция и военная разведка начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga.

"Наш пост охраны в Марш-ан-Фамен заметил несколько дронов над важными частями штаба нашей армейской бригады в субботу вечером в течение длительного периода", - сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Позже он добавил, что следующей ночью несколько дронов снова были замечены над военной базой.

По словам министра, были применены соответствующие процедуры, полиция и служба разведки и безопасности ведут расследование.

Он охарактеризовал инцидент как "очевидно спланированную операцию против сердца нашей армии" и отметил, что дроны, вероятно, искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории. Пока неизвестно, откуда появились эти устройства.

Франкен также пообещал инициировать на уровне правительства скорейшую закупку систем обнаружения дронов и средств борьбы с ними.

 

Дроны в ЕС

Напомним, ранее над бельгийской военной базой в Эльзенборне также зафиксировали неизвестные дроны.

3 октября над армейским учебным лагерем заметили 15 таинственных беспилотников. Тренировочная база расположена всего в нескольких километрах от немецкой границы. Откуда появились дроны и кто ими управлял, оставалось неизвестно.

Также сообщалось, что в Бельгии оборонная компания Thales Belgium заявила о неизвестных беспилотниках над заводом, где производят ракеты 70-миллиметрового калибра.

А недавно в Эстонии союзники обнаружили два летательных аппарата, один из которых был сбит с помощью антидронового ружья.

