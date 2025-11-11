У Бельгії створили ультраправу партію TRUMP, названу на честь Дональда Трампа
У Бельгії створили ультраправу франкомовну партію TRUMP, названу на честь президента США Дональда Трампа. Ідеологія партії ґрунтується на поглядах американського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BRUZZ.
Засновником партії став ексголова Бельгійського національного фронту (NF) Сальваторе Нікотра. За його словами, назва TRUMP - скорочення від Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Усі об'єднані за Союз популістських рухів"). Політик прямо пов’язує бренд партії з образом Трампа.
"Дональд Трамп - це найвищий символ популізму. Він одразу втілює те, за що ми виступаємо", - заявив Нікотра.
Партія позиціонує себе як правопопулістська із "соціальним ухилом" і планує брати участь у федеральних виборах, а також виборах до Європарламенту у 2029 році. На відміну від найбільшої ультраправої сили країни Vlaams Belang, TRUMP не виступає за розкол Бельгії.
Нікотра, яка була муніципальною радницею брюссельського району Сен-Жиль у 1994–2000 роках, не виключає також участі у виборах у столиці або на місцевому рівні.
Серед співзасновників - кілька колишніх членів NF, зокрема Емануеле Лікарі, якого раніше виключили зі списків Vlaams Belang за прославлення фашизму.
Офіційна презентація партії запланована на 30 листопада.
