ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Бельгії створили ультраправу партію TRUMP, названу на честь Дональда Трампа

Вівторок 11 листопада 2025 04:10
UA EN RU
У Бельгії створили ультраправу партію TRUMP, названу на честь Дональда Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Бельгії створили ультраправу франкомовну партію TRUMP, названу на честь президента США Дональда Трампа. Ідеологія партії ґрунтується на поглядах американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BRUZZ.

Засновником партії став ексголова Бельгійського національного фронту (NF) Сальваторе Нікотра. За його словами, назва TRUMP - скорочення від Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Усі об'єднані за Союз популістських рухів"). Політик прямо пов’язує бренд партії з образом Трампа.

"Дональд Трамп - це найвищий символ популізму. Він одразу втілює те, за що ми виступаємо", - заявив Нікотра.

Партія позиціонує себе як правопопулістська із "соціальним ухилом" і планує брати участь у федеральних виборах, а також виборах до Європарламенту у 2029 році. На відміну від найбільшої ультраправої сили країни Vlaams Belang, TRUMP не виступає за розкол Бельгії.

Нікотра, яка була муніципальною радницею брюссельського району Сен-Жиль у 1994–2000 роках, не виключає також участі у виборах у столиці або на місцевому рівні.

Серед співзасновників - кілька колишніх членів NF, зокрема Емануеле Лікарі, якого раніше виключили зі списків Vlaams Belang за прославлення фашизму.

Офіційна презентація партії запланована на 30 листопада.

Минулого місяця ми повідомляли, що один зі скверів у місті Чернігів вирішили перейменувати на честь президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, що напередодні Трамп пролетів на власному літаку над стадіоном в Мериленді, де проходив футбольний матч. Глава Білого дому хоче перейменувати стадіон і назвати його на честь себе.

Ще ми повідомляли, чому президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру й чи має він шанси наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Дональд Трамп
Новини
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа