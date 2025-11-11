В Бельгии создали ультраправую партию TRUMP, названную в честь Дональда Трампа

В Бельгии создали ультраправую франкоязычную партию TRUMP, названную в честь президента США Дональда Трампа. Идеология партии основывается на взглядах американского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BRUZZ .

Основателем партии стал экс-глава Бельгийского национального фронта (NF) Сальваторе Никотра. По его словам, название TRUMP - сокращение от Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Все объединенные за Союз популистских движений"). Политик прямо связывает бренд партии с образом Трампа.

"Дональд Трамп - это высший символ популизма. Он сразу воплощает то, за что мы выступаем", - заявил Никотра.

Партия позиционирует себя как правопопулистская с "социальным уклоном" и планирует участвовать в федеральных выборах, а также выборах в Европарламент в 2029 году. В отличие от крупнейшей ультраправой силы страны Vlaams Belang, TRUMP не выступает за раскол Бельгии.

Никотра, которая была муниципальным советником брюссельского района Сен-Жиль в 1994-2000 годах, не исключает также участия в выборах в столице или на местном уровне.

Среди соучредителей - несколько бывших членов NF, в том числе Эмануэле Ликари, которого ранее исключили из списков Vlaams Belang за прославление фашизма.

Официальная презентация партии запланирована на 30 ноября.