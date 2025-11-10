Літак Трампа пролетів над стадіоном у Меріленді: американці освистали президента

"Я трохи запізнився", - сказав глава Білого дому журналістам, коли вийшов із літака Air Force One.

Видання нагадує, що Трамп став першим чинним президентом США за майже 50 років, який відвідав гру регулярного сезону NFL, але його зустріли освистуванням після прибуття на стадіон.

Президент пролетів над ареною на Air Force One, після чого сів у броньований автомобіль і прибув на гру "Вашингтон Командерс" проти "Детройт Лайонс", де деякі вболівальники голосно висловлювали невдоволення.

Трамп сидів на стадіоні разом зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, і його показали на відеодошці під час першого тайму і церемонії присяги для військовослужбовців у перерві гри. Під час трансляції він розповів про плани будівництва нового стадіону "Командерс" і можливості дати йому нову назву на честь себе.

За даними ліги, лише два інші президенти США відвідували регулярні ігри NFL під час свого терміну: Річард Ніксон 1969 року і Джиммі Картер 1978-го. Раніше Трамп став першим президентом, який відвідав Супербоул, спостерігаючи за перемогою "Філадельфія Іглз" над "Канзас-Сіті Чіфс".