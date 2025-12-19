Бельгія зробила заяву про новий кредит для України

"Ніколи не було жодних суперечок щодо того, чи будемо ми допомагати. Єдине питання полягало в тому, як саме ми повинні допомагати", - заявив де Вевер.

За його словами, якби угоду не уклали, це було б катастрофою не тільки для України, але й для Європи. На щастя, вдалося знайти рішення, яке можуть підтримати усі країни ЄС. Лідери Євросоюзу "залишилися єдиними" в питанні надання Україні кредиту, а це означає, що вдалося уникнути "хаосу та розколу".

"Якби ми залишили Брюссель розділеними, Європа втратила б геополітичне значення. Це було б цілковитою катастрофою і сигналом світу, що Європа більше не здатна нічого зробити", - додав він.

Де Вевер зазначив, що російські активи при цьому залишаться знерухомленими та будуть у підсумку використані для відшкодування збитків, які завдала Україні російська агресивна війна. Це також захищає довіру до європейських інституцій, ринків та євро.

"Ми уникнули створення прецеденту, який міг би підірвати правову визначеність у всьому світі. Європа поважає право навіть тоді, коли це важко", - резюмував він.