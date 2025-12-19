RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Бельгия сделала заявление о новом кредите для Украины

Фото: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро - это не благотворительность, а мощная стратегическая инвестиция в европейскую безопасность и политический сигнал, который передает Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, которого цитирует Sky News.

"Никогда не было никаких споров относительно того, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", - заявил де Вевер.

По его словам, если бы соглашение не заключили, это было бы катастрофой не только для Украины, но и для Европы. К счастью, удалось найти решение, которое могут поддержать все страны ЕС. Лидеры Евросоюза "остались едиными" в вопросе предоставления Украине кредита, а это значит, что удалось избежать "хаоса и раскола".

"Если бы мы оставили Брюссель разделенными, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой и сигналом миру, что Европа больше не способна ничего сделать", - добавил он.

Де Вевер отметил, что российские активы при этом останутся обездвиженными и будут в итоге использованы для возмещения убытков, которые нанесла Украине российская агрессивная война. Это также защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро.

"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это трудно", - резюмировал он.

 

Заявление со стороны страны, которая активно блокировала предоставление Украине "репарационного кредита", отговариваясь призрачными "рисками возмездия" со стороны России, стало довольно странным, но обнадеживающим.

ЕС согласовал кредит Украине: детали

Как известно, в ночь на 19 декабря участники саммита стран ЕС в Брюсселе согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. Но это будет совместное заимствование стран ЕС, а не кредит за счет замороженных активов России.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что выделенные Украине 90 млрд евро на два последующих года являются безвозвратными и беспроцентными. Возвращать их Украина будет только в случае, когда Россия начнет возмещать убытки, нанесенные ее вторжением.

При этом трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро. Две последние страны имеют слишком пророссийские правительства, чтобы их гарантиям можно было верить.

Читайте РБК-Украина в Google News
БельгияУкраинаЕвросоюз