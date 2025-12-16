Бельгія вимагає у ЄС додаткових гарантій для використання активів Росії, - Politico
Уряд Бельгії вимагає від Євросоюзу додаткових гарантій для використання заморожених активів Росії попри раніше запропоновану програму їх використання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією видання, влада Бельгії вважає, що остання пропозиція послів ЄС не задовольняє позицію країни, і їй потрібні додаткові гарантії.
За даними джерела, остання пропозиція складалася із трьох пунктів. Згідно з ним, Бельгія може скористатися фінансуванням у розмірі всього пакета, якщо вона зіткнеться з позовами або іншими заходами у відповідь з боку Москви.
Крім цього, вона зможе покладатися на систему безпеки, незалежно від загальної суми фінансових гарантій, що надаються окремими країнами ЄС, а також жодні суми не передадуть Україні, доки гарантії не будуть надані.
Водночас усі європейські столиці отримають вказівку одночасно розірвати двосторонні інвестиційні договори з Росією.
За словами неназваних дипломатів, Бельгія відкинула ці пропозиції, тому що країні потрібні додаткові гарантії, що вона "не піддаватиметься непропорційним ризикам".
Бельгійські чиновники також наголосили, що будь-які спроби відхилити їх побоювання "були б безглузді". Вони додали, що у такому разі кошти на рахунках депозитарію Euroclear "просто не будуть розблоковані".
Заморожені активи РФ
Нагадаємо, у п'ятницю 12 грудня країни-члени ЄС погодилися заморозити активи РФ у розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не доведеться продовжувати кожні півроку.
Крім цього вже не перший місяць Євросоюз розглядає можливість надання "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими активами Росії.
Але проти цього рішення виступає Бельгія, де зберігаються більшість російських активів, а саме - близько 140 млрд євро.
Бельгійський прем'єр-міністр Барт Де Вевер вимагає, щоб ЄС забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Серед умов - надати необхідні ресурси на випадок, якщо РФ запровадить санкції.