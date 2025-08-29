ua en ru
Бельгія розгляне відправку військових в Україну після мирної угоди

Бельгія, П'ятниця 29 серпня 2025 12:09
Бельгія розгляне відправку військових в Україну після мирної угоди Фото: міністр оборони Бельгії Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бельгія не виключає можливості направлення бельгійських військових до України,. Країна розглядає участь свого контингенту у підтримці українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

Міністр оборони Бельгії не виключив, що в Україну можуть бути направлені бельгійські військові.

"Щодо військового контингенту в Україні - ми подумаємо над цим", - заявив Франкен.

Бельгія підтримує Україну

Зауважимо, що міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції після зустрічі з міністрами країн Бенелюксу в Одесі повідомив, що Бельгія готова відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з Росією.

За його словами, коли буде прийнято рішення про припинення вогню в Україні, Бельгія готова взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом.

Варто зазначити, що нещодавно "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні.

Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України, а також направити своїх військових планувальників до США для консультацій.

Наразі відомо, що у Німеччині також не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Естонія, як і Берлін, також готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.

Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що його країна не відправлятиме війська в Україну.

За його словами, серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону.

