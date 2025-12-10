Бельгія погрожує судом проти ЄС через "репараційну позику" для України

"Ми ведемо переговори з Комісією, щоб з’ясувати, чи можна привести пропозицію у відповідність до мінімальних умов, встановлених Бельгією, які загалом визнаються раціональними, розумними та виправданими", - підкреслив Барт де Вевер наголошуючи, що ризики такого рішення не можуть лягати лише на Бельгію.

Прем’єр зазначив, що якщо компромісу не вдасться досягти, Бельгія не виключає судових дій.

"Ви нічого не можете виключати, Якщо буде прийнято рішення, яке суперечить законності та створює значні ризики для країни", - додав де Вевер.

Він також зауважив, що ЄС має інші варіанти фінансування допомоги Україні, хоча для цього потрібна одностайність усіх держав-членів. Прем’єр критикує радикальність конфіскації російських активів, називаючи її "нерозумною і непродуманою".

Конфлікт виник на тлі пропозиції ЄС використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні.

Бельгія наполягає на умовах, які гарантують, що фінансові ризики не ляжуть виключно на Брюсель, а Euroclear отримає необхідне фінансування у разі вимоги повернення коштів.