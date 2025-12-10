Бельгія погрожує судом проти ЄС через "репараційну позику" для України

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна може вдатися до судових дій, якщо ЄС конфіскує російські активи в Euroclear. Це рішення важливе для збереження фінансової безпеки Бельгії та мінімізації ризиків для держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Бельгії виданню VRT.
"Ми ведемо переговори з Комісією, щоб з’ясувати, чи можна привести пропозицію у відповідність до мінімальних умов, встановлених Бельгією, які загалом визнаються раціональними, розумними та виправданими", - підкреслив Барт де Вевер наголошуючи, що ризики такого рішення не можуть лягати лише на Бельгію.
Прем’єр зазначив, що якщо компромісу не вдасться досягти, Бельгія не виключає судових дій.
"Ви нічого не можете виключати, Якщо буде прийнято рішення, яке суперечить законності та створює значні ризики для країни", - додав де Вевер.
Він також зауважив, що ЄС має інші варіанти фінансування допомоги Україні, хоча для цього потрібна одностайність усіх держав-членів. Прем’єр критикує радикальність конфіскації російських активів, називаючи її "нерозумною і непродуманою".
Конфлікт виник на тлі пропозиції ЄС використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні.
Бельгія наполягає на умовах, які гарантують, що фінансові ризики не ляжуть виключно на Брюсель, а Euroclear отримає необхідне фінансування у разі вимоги повернення коштів.
Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала Україні репараційний кредит на 140 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами. Для його отримання потрібна згода всіх країн-членів ЄС.
Однак Бельгія блокує ініціативу, оскільки на її території зберігається найбільша частка активів Росії. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер попереджає про серйозні економічні та геополітичні ризики такого рішення.
Якщо домовитися не вдасться, ЄС розглядає “план Б” - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що найближчими днями буде представлено законодавчу пропозицію щодо використання заморожених активів Росії.
Також РБК-Україна писало, що ЄЦБ відмовився підтримати ідею “репараційного кредиту”.