В Бельгии возросло число жертв наводнения. Продолжается эвакуация

В Бельгии 11 человек погибли в результате наводнения. Эвакуация объявлена во всех муниципалитетах провинции Лимбург, эвакуируют жителей, живущих вблизи реки Маас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Libre.
Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках.
Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium is astonishing.— James Cosgrove
This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2
Кроме того, наводнения захлестнули Нидерланды и Германию. Так, в голландской провинции Лимбург выпало от 100 до 200 мм осадков при норме в 80 мм. Эвакуировано около 500 домохозяйств.
Напомним, на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям