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В Германии из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести

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Пятница 16 июля 2021 00:42
В Германии из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести Фото: в результате наводнения в Германии пропали более тысячи человек (twitter.com/leladze_eka)
Автор: Артур Родивилов

Власти германского района Арвайлер сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести в результате наводнения. Спасатели продолжают поиски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление власти немецкого округа Арвайлер.

В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов.

"Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - говорится в сообщении.

Как сообщает NL Times, на юго-востоке Нидерландов объявили эвакуацию более 15 тыс. человек из-за угрозы потопа.

"Сегодня вечером часть Маастрихта будет затоплена. В затронутых районах мы ожидаем достаточно высокий уровень воды - от 80 сантиметров до пяти метров", - рассказали в службе безопасности региона Южный Лимбург.

В другом лимбургском городе Рурмонд эвакуации подлежат дома, которые расположены рядом с притоками реки Маас. Необходимость укрыться в убежищах касается около пяти тыс. горожан.

"Это беспрецедентная ситуация. Мы никогда не наблюдали такого стока воды из Мааса", - подчеркнул сотрудник службы безопасности региона Северный Лимбург Антуан Шолтен.

Напомним, на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

Кроме того, в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейших затоплений.

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