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Германию накрыло наводнение. Погибли минимум 19 человек

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Берлин, Четверг 15 июля 2021 12:42
Германию накрыло наводнение. Погибли минимум 19 человек Фото: Германию накрыло наводнение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии из-за наводнения погибли 19 человек, до 70 считаются пропавшими без вести. На западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

На улицах бушуют потоки воды, сметая автомобили и обрушивая здания.

По данным информагентства, сейчас известно по меньшей мере о 19 погибших. В частности, известно о двух пожарных, погибших во время спасательных операций. Еще один человек утонул, а одного мужчину унесло потоком воды.

Около 50 человек оказались в ловушке на крышах своих домов в ожидании спасения.

Полиция рассказала о разрушении шести домов и исчезновении многих людей.

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