При наводнении в Бельгии погибли четыре человека, еще один подросток пропал без вести
Обрушившиеся на Бельгию ливни вызвали наводнения в ряде населенных пунктов страны. В городе Вервье провинции Льеж спасатели обнаружили тела четырех погибших. Еще одну 15-летнюю девочку унесло потоками воды под Люксембургом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.
Как рассказал телеканалу представитель бельгийской прокуратуры, городе Вервье провинции Льеж найдены тела четырех погибших. "Они скончались в результате обрушившихся на этот район ливней", - уточнил он.
По данным издания, в провинции Люксембург 15-летнюю девочку унесло потоками воды вышедшей из берегов реки Урт. "Она находилась в летнем лагере и была унесена на глазах у своих друзей, которые ничего не могли сделать", - отмечает телеканал.
В Бельгии несколько дней подряд продолжаются проливные дожди. Непогода нанесла значительный материальный ущерб в населенных пунктов провинций Намюр, Люксембург и Льеж.
Ливни привели к переполнению рек, которые вышли из берегов и затопили улицы нескольких городов. Пострадали дома, рестораны, автотрассы и множество автомобиле. В ночь на 14 июля началась эвакуация летних лагерей в лесах Валонии.
#Liège : le centre de #Theux sous les eaux— Eka Leladze (@leladze_eka) July 15, 2021
@alex_le_bars pic.twitter.com/G8JpZV3YIt
Напомним, в Германии из-за наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 19 человек, до 70 считаются пропавшими без вести.