У Бельгії зросла кількість жертв повені. Триває евакуація

У Бельгії 11 людей загинули унаслідок повені. Евакуація оголошена у всіх муніципалітетах провінції Лімбург, евакуюють жителів, що живуть поблизу річки Маас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Libre .

Причиною повені стали зливи, які призвели до підвищення води відразу в декількох річках.

Крім того, повені захлеснули Нідерланди та Німеччину. Так, в голландській провінції Лімбург випало від 100 до 200 мм опадів при нормі в 80 мм. Евакуйовано близько 500 домогосподарств.

Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини звалився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней